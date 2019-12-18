【後生仔傾吓偈】周柏豪自爆求婚細節：太太問我做咩帶呢啲嘢過嚟

問到結婚的契機，周柏豪表示大家早已有默契，對方亦從未有迫婚。而結後，他亦不覺有太大改變，因為婚前早已跟對方的屋企人好熟。

最新一集《後生仔傾吓偈》請來吳若希同周柏豪做嘉賓，向來低調處理感情事嘅周柏豪，提到當年因工作關係遇上老婆Stephanie（朱敏君），奈何當時未有「扮牌」，直到一年後喺社交網Friendster「重遇」，並隨即展開追求。二人於2016年在泰國布吉秘密結婚。提到求婚過程，周柏豪話係喺日本富士山附近嘅溫泉酒店：「當時我帶晒要用嘅嘢去，但抵步後又打風又盛，根本無興趣做呢樣野。去到情人節當日，我哋要出東京，我求個要畀個好景，食完早餐後，個天突然清晒，咁我順勢去做，但我太太當時係問我『你做咩帶呢啲嘢過嚟』，因為佢係白羊座，唔係好識表達自己情感，唯有講呢啲嘢去維持自己形象。」

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周柏豪2016年與女友秘密結婚，他說當時既無搞單身派對，亦無伴郎伴娘，只有雙方的親人。

周柏豪又透露求婚前夕緊張到爆炸，由於曾擔心會被太太發現，所以有諗過前一晚睇煙花時進行，但結果因為唔記得拎戒子出門所以放棄。「本身係打算趁佢去洗手間，等佢出嚟扮跌倒，佢問咩事時我就跪下來拎隻戒子出來，點知一去到現場，全部都係榻榻米，係唔係都要喺地下，所以我做唔到跪呢個動作，雖然最後都係扮跌倒，但整件事唔靚。」雖然求婚成功，但柏豪因為太緊張而無喊到，他更笑言事前已諗到台詞，但最後全部都無講到。

