星級設計師爆前無綫花旦搲贊助竟背後衰唱　網民極速搵出疑兇 ？

Kev(左二）與胡杏兒2015年成立婚紗品牌「KEVOLIE」，不過胡杏兒喺2018年因為要照顧小朋友關係，所以宣佈退股。

曾與胡杏兒開設了自家品牌婚紗店「KEVOLIE」嘅設計師姚子裕（Kev Yiu），日前在FB以及IG上發文指年前曾有藝人曾要求贊助，唯事後向媒體表示「晚裝是自己設計的」之餘，私下更向他人抱怨Kev的設計是垃圾，所以「丁點也不會給他作宣傳」、「要不是我穿上他的設計根本沒人知道誰是KEV」。

Kev分別在FB與IG指有女藝人要求贊助後，又唔出credit又在背後指其設計係垃圾。

雖然Kev文中未有開名，但他在回覆友人時，除透露該藝人曾是無綫藝人之外，並暗示該藝人身形有一定份量，有網民貼上《美女與野獸》的圖片，並留言指「呢張圖就有關喇」時，Kev以「都叫咗佢咪做鮮黃色㗎啦，有提議過香檳金㗎嘛」作為回覆……

根據Kev與網民的互動，有人估係苟芸慧。

近年結婚嘅花旦/小生

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近年結婚嘅大台女藝人確係不少：李旻芳、朱千雪 、黃翠如、李璧琦、陳法拉、苟芸慧，但如果係已離巢的話，加上又有係香港擺酒，就只得苟芸慧，加上當時苟芸慧在婚禮上穿上《美女與野獸》貝兒嘅典黃色晚裝，而婚禮主題又剛剛好係以《美女與野獸》……苟芸慧去年先與賽車手陸漢洋分別在拿大古堡和香港舉行婚禮，苟芸慧當時穿上了一襲出自以色列品牌Galia Lahav的婚紗，更被大讚仙氣十足，而她在IG連出幾個的婚照PO亦標籤了「galialahav」，唯獨黃色晚裝從未出現過在她的IG中，難怪會有心水清的網友會聯想到是苟芸慧。



點擊下圖睇下網友估邊個：