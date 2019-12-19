湯洛雯斥4500萬入市　買近3000呎別墅連花園：真係要好努力工作

湯洛雯上月以4千5百萬買入馬鞍山雲海別墅單號洋房。

港姐出身的湯洛雯，2012年以處境劇《愛．回家》成功入屋，其後接拍綜藝節目《學是 學非》人氣急升。直到2017年，靚湯終於喺《燦爛的外母》初嘗女主角滋味，近年備受公司力捧嘅佢，為拍重頭劇《法證先鋒IV》而落力減肥， 搣甩「肥湯」稱號。

湯洛雯上月以4千5百萬買入馬鞍山雲海別墅Lily單號屋。(網上圖片)

入行8年，有指湯洛雯上月底以4581.3萬，買入馬鞍山雲海別墅中的Lily Avenue，其中一個2,827呎洋房，另連花園及車位，呎價約16,206元！據土地註冊處資料顯示，單號洋房嘅登記買家名稱為湯洛雯（TONG LOK MAN），並選擇以5年長成交期付款辦法。早年在英國留學嘅湯洛雯，其父湯鎮宗雖然不及叔叔湯鎮業有名氣，但多年來投資有道，手持嘅物業均有賺無蝕，未知今次湯洛雯入手雲海別墅是否也靠爸爸的指點。事實上，湯洛雯年初時曾表示有意置業：「細細哋幾百呎嚟投資，唔會同男友聯名買。」不過佢嘅細細哋，原來係2千幾呎嘅洋房。湯洛雯接受《香港01》訪問說：「其實一直都係同屋企人一齊住，一直都好希望屋企人可以住得好啲，新地方一家人都有負責，所以以後真係要好努力工作。」首次做業主，湯洛雯直言咩都唔識，並謂「緊張、有啲壓力，但都開心。」對於選擇馬鞍山雲海別墅，湯洛雯表示是與屋企人一齊決定，但就從未諗過會被傳媒報導。

湯洛雯話屋企人都有份供新樓，但自己都會更努力工作。(ig圖片)

雲海別墅合共提供67伙住宅單位，每座洋房/別墅樓高2至3層，實用面積介乎2,146至3,804平方呎，各配置花園、停車位、天台、梯屋及65平方呎露台，部份洋房另設有平台。