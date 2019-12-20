【黑市】猛鬼學校拍劇　楊偲泳勁細膽：去邊都要人陪

劇中是一名鬼魂新丁，所以嚇人時鬧出不少笑話。（陳志嵐攝）

楊偲泳（Renci）昨日（19/12）出席ViuTV新劇《黑市》記者會，她在《嚇親萬理通》單元故事中飾演鬼魂新丁：「我飾演一個啱啱死嘅人，去到地府跟詹瑞文老師學做一個稱職嘅鬼魂，透過嚇在生嘅人攞積分，夠分就可以去投胎。拍攝過程好開心，要我哋反省返在生時嘅遺憾、來不及做嘅事，教大家珍惜。」

Renci未敢問同劇演員有否遇到靈異怪事。（陳志嵐攝）

談到初次與詹瑞文合作，Renci坦言起初非常緊張：「我會刻意去諗點樣令人笑，詹Sir畀咗好多指引我，佢係一個老師，又好冇架子。」拍攝驚慄劇集，細膽的Renci非常害怕：「大家都知我好怕鬼怪嘅野，有兩晚拍通宵都係喺達德小學，我驚到去邊度都要人陪。好好彩冇遇到怪事，但我好心寒，自己嚇自己嘅感覺。」

媽媽為她準備平安符讓她時常帶在身邊保平安。（陳志嵐攝）

聖誕將近，Renci指未有計劃：「可能工作，最重要陪屋企人，最近冇咩時間陪佢哋。（會唔會同張振朗慶祝？）我諗大家都要工作，各自都好忙，工作為先。（工作完會一齊慶祝？）都會嘅，食個飯。希望佢寫張卡畀我囉，同我講Merry Christmas咁就好足夠。」