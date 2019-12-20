【黑市】陳啟泰唔做殭屍做死神：可以亂咁演過足戲癮

Kenneth指《死神》單元故事有部分情節好恐怖。（陳志嵐攝）

陳啟泰（Kenneth）今日（19/12）出席ViuTV新劇《黑市》記者會，他在單元《死神》中飾演死神，更大讚對手英健朗（小占）：「同佢喺《有病有真相》拍檔咗好耐，好熟。故仔就係講我作為死神嚟到陽間招佢嘅魂，好多地方都可以好熟咁溝通。」

Kenneth最想同一班新晉導演、演員合作，因為在他們身上找到新的衝激。（陳志嵐攝）

Kenneth參與《黑市》的演出，最吸引他的是一班未合作過的新鮮人：「Sunny（劉翁）同貽興都係新晉導演，會有新嘅idea，今次有機會試啲新野。拍攝時我畀咗好多input，好開心兩位導演欣然接受。」今次不再飾演僵屍，而是死神，陳啟泰大叫好玩：「可以亂咁演、天馬行空，對一個演員嚟講係過足戲癮。呢個單元最深刻係可以睇到人性好真實、好醜惡嘅一面，因為劇中我係迫得小占好緊要，會恐嚇佢，迫到佢好癲。」

Kenneth大讚導演思維新穎，創意無限。（陳志嵐攝）

面對眾多新演員，陳啟泰笑言未敢教他們演戲：「唔一定資深演員好過新晉演員，大家互相學習。」比起較舊的拍劇模式，Kenneth說拍單元故事輕鬆得多：「雖然全部夜戲，但只係拍3日，舒服好多。我都好期待，聽講呢套劇聖誕節首播，我個單元就係年三十晚做，希望大家到時留意。」