【黑市】唐浩然分飾兩角挑戰大　麥可怡背9頁對白：終於可以講嘢

將於聖誕夜首播，由王貽興、劉翁自編自導的ViuTV新劇《黑市》，周四（19/12）下午在九龍灣總部舉行記者會，參演不同單元的陳啟泰、楊偲泳、張紋嘉、魯文傑、黃奕晨、黎澤恩、沈殷怡、陳俞希、駱振偉、強尼、王頌茵、詹朗林、蔡宛珊、李昭南、陳子豐、陳郁憲、李建邦、曾贊學、黃溢濠、周祉君與彭珮嵐等都有出席，聲勢浩大。而在一眾演員當中，記者找到兩位曾經在「年度話題港劇」《教束》合作過的新晉演員 ── 「會長」唐浩然（Jacky）以及「啞同學」麥可怡（Krince）的身影，原來在《黑市》裏，他們會各演出兩個單元故事。

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麥可怡與唐浩然曾經在《教束》飾演馬修書院的同學，今次在ViuTV新劇《黑市》的《正能量》單元中有「一秒同框」。（陳志嵐攝）

唐浩然指，今次可算是一次「《教束》重聚」。「其中一個單元係『地縛靈』，係有同岑珈其（在《教》飾演麥浩賢）做對手戲，但主要係講佢嘅故仔仔，我就飾演一個失戀嘅男仔，為咗向前度女友報仇而自殺。」另一個單元叫《正能量》，除了拍檔強尼之外，亦會跟身旁的麥可怡合作，這是繼《教束》後，「會長」再次與「啞同學」踫頭，但麥可怡遺憾說，彼此沒有對手戲，「係咪同框咗一秒？」「唐記」點頭說：「係一秒！」

在《地》演罷「慘慘豬」角色，「唐記」去到《正》就會演一位性格熱血，但又有點笨頭笨腦的新紮刑警，經常因為衝動而弄出不少笑話，「因為之前演《教束》嘅『會長』其實係好冷靜，成日只係得一個樣，又皺眉頭，喺《正能量》就會係一個比較活潑，同埋傻氣少少嘅人，因為強尼係一個我好欣賞嘅師兄，我好多時都係問佢意見，然後我就好似毛利小五郎（《名偵探柯南》角色）咁樣有啲錯誤嘅推理。」

至於劇情方面，《正》的故事中，「唐記」與強尼原本要調查連環兇殺案期間，發現跟一個手機應用程式有關，而麥可怡亦牽涉其中，她說：「我就係其中一個受害者的另一個女友，最後我同強尼係一齊搵到個真相，就發現原來個App係會作繭自縛，會傷害到自己。」而在聖誕夜播出的首個單元《蝶仙」，麥可怡會再次扮演中學生，而且是一位神婆，跟兩位MIRROR成員：Edan（呂爵安）與Stanley（邱士縉），以及關嘉敏（Carman）和戴月（Kikko）一同「留堂」玩碟仙，結果搞出人命。

唐浩然直言今次在《黑市》其中一個單元《正能量》飾演的熱血刑警，跟之前在《教束》飾演「會長」鄧學謙，差距很大。「之前演『會長』其實好冷靜，成日都只係得一個樣、皺眉頭啦，喺《正能量》就比較上活潑同傻更更。」（陳志嵐攝）

麥可怡指《黑市》屬於一套電影感頗重的電視劇，跟平日觀眾看到的港劇有點不同。「我覺得，以呢種題材嚟到做電視劇，而唔係做電影，喺香港比較罕見，所以今次能夠參演，呢個經驗對我嚟講都真係好特別。」（陳志嵐攝）

由演「啞同學」到要讀9頁對白 麥可怡：好開心！

《黑市》以不同題材探討人性黑暗面，集驚慄與奇幻於一身，宣傳片充滿詭異恐怖氣氛，究竟在拍攝期間有沒有遇到靈異事件？唐浩然和麥可怡異口同聲說沒有。天生膽小、從不夠膽看鬼片的唐浩然坦言今次演出的兩個角色都不算可怕：「還好嘅，因為我拍嘅兩個單元都真係唔係好恐怖，或者會有嚇到我嘅嗰啲嘢，即係我睇劇本嘅時候，我還可以，因為至驚嘅部份，就係我要成為一隻鬼魂（《地》單元），同埋比較恐怖嘅Scene呢，其實係發生喺強尼嗰邊，所以我都仲OK。」他又指，在拍攝期間確實沒有發生過任何怪事，「因為大家都在工作狀態，可能發生咗啲怪事我哋都冇留意到。」

麥可怡就指，自細已經常常看恐怖片，所以今次有份參演《黑市》不單止不害怕，反而相當雀躍：「我一直都好想試下拍鬼片，今次仲可以做埋鬼𠻹，真係好開心！」上次在《教束》演「啞同學」對白極少，今次在《黑市》能夠「過足口癮」大講特講，也是她覺得滿足的原因，「今次呢兩個單元，兩個角色都好多嘢講，同強尼嗰集，劇本仲要有成9頁紙，全部都係字嚟嘅。之前喺《教束》冇得做神婆（由盧蓁宜飾），今次喺《碟仙》就輪到我做神婆喇，係一個好鍾意玩靈異嘢、奇怪嘢嘅𡃁妹，我就覺得好得意，因為『啞同學』係唔能夠啞一世，可以講嘢，真係好開心，所以都好多謝貽興畀呢個機會我。」

在香港演藝學院導演系畢業的唐浩然，從來都想幕前幕後雙線發展，所以今次參演《黑市》，對他來說是一次自我提升、發掘潛能的過程，不亞於累積幕前演出，更能掌握擔任導演和編劇的技巧，「唐記」以《地縛靈》飾演失戀男的例子解釋。「我喺故事入面係一隻鬼魂，其中要做嘅一場戲，係講番以前同女朋友嘅經歷，我發現自己困咗喺入面走唔到，跑唔到出去，因為會撞番轉頭，所以成個演繹都係要靠自己想像，因為現場係唔會有CG畀你睇到，點樣配合導演嘅想法呢？我始終經驗唔多，接觸唔同導演，用唔同嘅方式去溝通，呢個過程，我覺得係一個幾好嘅學習機會。」

麥可怡之前在《教束》飾演「啞同學」蔣蔓芝，對白甚少，今次在《黑市》兩個角色都有很多對白，她笑言終於可以大講特講。（《教束》劇照）

唐浩然在《教束》之中飾演的「會長」鄧學謙戲份極重，加上外表俊俏，加上在劇中又跟「莊子」（周漢寧飾）有一段曖昧的男男戀情，因而成為新一代「腐女界」新寵。（《教束》劇照）

在第一個單元《碟仙》之中，麥可怡有機會跟人氣男團MIRROR兩位成員：Edan（呂爵安）和Stanley（邱士縉）合作，故事講述，飾演神婆的可怡跟幾位同學齊齊「留堂」在學校裏玩蝶仙，結果引來靈異事件，最終搞出人命。（《黑市》劇照）