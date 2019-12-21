【律政新人王II 】驚現《開心速遞》女神 　與全盛時期馬國明談情

無綫（TVB）經典劇集，由陳鍵鋒、馬國明、官恩娜、李詩韻等人主演的《律政新人王II》於昨晚（19/12）深宵時段重播。有眼利的網民發現，一位最近極受大家喜愛的女演員於劇中驚喜現身。

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Kitty原來有分参演《律政新人王II》。（《律政新人王II》電視截圖）

這位女演員就是於TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》入面飾演池美麗一角的鍾凱琪（Kitty）。劇中講到馬國明勝出人生第一場官司，朋友們在酒吧為他慶祝，而凱琪則飾演其中一位女友人，更與馬國明有對手戲，Kitty重提這一幕時仍表現興奮：「馬國明當時已經係小生級數，好靚仔、好好人。當年仲讀緊書，《殘酷一叮》入行之後，公司開始畀劇我。」雖然在劇中飾演閒角，甚至被醜化，但Kitty從不介意角色性質：「返工啫，最緊要做好要做嘅野，工作你接收咗，佢畀咩你都要做。自己能力以內，做到就做。（收入可觀嗎？）我冇計較價錢，從來為興趣。以車馬費形式，唔係特別高。」

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加入TVB 14年，凱琪終憑池美麗一角發圍：「多謝大家肯欣賞，意料之外。用心去做，做好自己每一個工作，我覺得仲有好多不足，我會更加畀心機。其實我做得好差，成日NG，剪接、導演配合得好。」縱然經常做「下把位」，凱琪竟然覺得享受：「每個人都有自己特質，冇可能樣樣都美好，世界會好虛假。演戲入面可以做到平時做唔到嘅野。喺《特技人》可以拎蕃茄、豆腐掉關楚耀。做下把位都好開心，因為可以做到正常人生活中做唔到嘅野。」鍾凱琪至今仍是特約演員，她坦言希望與TVB簽長約：「係對自己工作嘅肯定，公司最近資源緊絀啲，唯有自己繼續努力。」

Kitty掉豆腐落關楚耀度。（受訪者提供）

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