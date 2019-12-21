「女神收割機」羅天宇又出動？　孖戴祖儀沙灘散步勁浪漫

32歲的羅天宇自2018年與「靚湯」湯洛雯分手後，一直未有對外宣布新戀情。雖然外間不斷有二人復合的傳聞，但最終因湯洛雯落閘，令戀情正式劃上句號。單身的羅天宇曾表示：「見到人哋一雙一對都想（拍拖），暫時仲未有。」有「女神收割機」之稱的他不愁寂寞，早前就被媒體影到與在《多功能老婆》中飾演周柏豪女友的戴祖儀共晉晚餐。

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羅天宇被影到與星夢力捧新人戴祖儀撐枱腳。（IG/ @joeythyee）

近日有媒體影到羅天宇與戴祖儀於淺水灣食飯撐枱腳，兩人不停有講有笑，言談甚歡，更同隔離枱食客的狗仔玩耍，男方更細心幫女方影相。晚飯歷時兩小時由羅天宇埋單，二人接着到沙灘散步，中途更疑似拖手。兩人及後經商場行去停車場，由羅天宇駕車離開。《香港01》致電羅天宇求證是否與戴祖儀拍拖，但羅天宇表示工作中，暫未有回應。

羅天宇曾表示想拍拖。（資料圖片）

羅天宇同戴祖儀英文名同樣是Joey，好有緣份，點擊睇更多戴祖儀靚相：