韓孝周現身慈善活動被指整容　網民狠批：連韓志旼的腳也比不上

韓國女演員韓孝周（又譯：韓孝珠）昨日（21日）聯同韓志旼、裴宗玉、徐智慧、林世美、韓賢民、《沒關係，是愛情啊》編劇盧熙京等人一同出席慈善活動，化身「募捐天使」為全球饑餓兒童籌款。然而，網民將焦點放在韓孝周的外貌上，覺得韓孝周眼睛與以前不同，推測韓孝周曾接受整容手術。

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韓孝周過往以清純氣質美女見稱。（Viu《K1頭條》提供）

韓孝周IG靚相

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有韓國網民指出韓孝珠的雙眼皮比以前深䆳，眼睛看起來更大更明亮，而眼底亦疑似注射填充物，外貌因而有所變化。對於韓孝珠的整容疑惑，有人認為：「清純女人變成江南美人（即整容女人）真是無法理解」、「雖然是很漂亮，但以前更漂亮」，亦有人認為「整容有錯嗎？我國自卑又愛留負評的傢伙們仍然沒清醒過來呢」、「整容是犯法嗎？」也有網民推斷韓孝周沒有整容，眼睛之所以起變化，純粹因為戴了隱形眼鏡，或是年紀增長而令眼皮深䆳。

韓孝周昨日現身慈善活動，卻被指雙眼動過刀。（Viu《K1頭條》提供）

不少網民察覺韓孝周的眼睛與之前有分別，又稱「清純感消失了，變成江南整容女，女人真的無法理解」。（Naver截圖）

亦有人不認為韓孝周有整容。（Naver）

除了整容疑雲外，韓孝周弟弟曾被指在軍隊虐待後輩，導致對方自殺身亡，雖然調查報告指韓孝周弟弟不是促使後輩自殺的元兇，但外界不相信報告內容。有不少韓國網民在今次慈善活動報道留言，要求重新調查韓孝周弟弟，又稱韓孝周作「殺人犯」，更將韓孝周和韓志旼比較，狠批韓孝周「連韓志旼的腳也比不上」。韓孝周方面至今仍未作任何回應。

有人更將韓孝周和韓志旼比較，狠批韓孝周「連韓志旼的腳也比不上」。（Viu《K1頭條》提供）

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