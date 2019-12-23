13歲長女許曦文獲封「高級厭世臉」　小S反嗆：跩個屁啊！

小S徐熙娣的大女兒許曦文（Elly）拍攝全新一輯時尚廣告獲封「高級厭世臉」，小S反嗆：「跩個屁啊！」

小S總共生咗三個女，大女許曦文，次女許韶恩，三女許曦恩。（Instagram@elly_lily_alice）

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小S徐熙娣的大女兒許曦文（Elly）於今年9年已為時尚品牌JORYA拍攝一系列時裝相片，天生身形高䠷的Elly已憑著一副「厭世臉」獲一致好評，網友紛紛誇讚有名模氣質，連小S都忍不住「批評」謂：「在家如果敢擺這個表情給我看，一腳就飛踢過去！」豈料事隔約3個月，JORYA又再下一城，找Elly拍攝全新一輯時尚廣告，更將部份Elly的靚相分享至社交平台。

Elly的「高級厭世臉」：

+ 7 + 6 + 5

小S嗆「高級厭世臉」：跩個屁啊！

對比起Elly在9月拍攝的作品，今次拍攝的風格明顯更加成熟。Elly今次紥起馬尾露出高額，眼神更加凌厲懾人，氣勢比之前更加厭世，這次網民更稱她的此次進化為「高級厭世臉」。小S亦有將愛女的廣告相和拍攝花絮分享至個人社交平台，亦貫徹個人Mean爆作風，留言反嗆愛女謂：「跩個屁啊！」雖然Elly只得13歲，但除了承繼了母親的優良基因之外，亦有多年舞蹈經驗，早前更透露過自己有意加入娛樂圈，似乎最強星二代一列又增添一名！

９月Elly做封面嘅時候已獲不少讚賞：