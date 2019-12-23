【入住請敲門4】沖繩CP值極高酒店　原來旁邊有個自殺懸崖

點解露台會有手印?!林婷今次又會遇到咩靈異事呢?(影片截圖)

《入住請敲門4》今集入住位於沖繩殘波岬嘅酒店，由於每間房都擁有海景，而雙人房房價都只係6百元左右，故在不少旅遊網中評價極高。由於殘波岬酒店唔多，所以有網友推測今集入住嘅係喺旅遊網評價極高嘅殘波岬皇家度假飯店（Royal Hotel OKINAWA ZANPAMISAKI）。之不過，就有於林婷喺節目中所講，酒店非常靠近「自殺懸崖」，甚至喺日本嘅旅遊網中，有網民指酒店後方嘅殘波岬公園，絕對係沖縄嘅自殺地標，怨氣有幾重可想而知。

酒店嘅「Y」形設計，令每間房都可以有海景。（網上圖片）

酒店旁既有公園又有燈塔，可惜因為靠近海邊而成了自殺懸崖。（網上圖片）

至於另一間空姐點名嘅猛鬼機場酒店，唔需要多講，網民好快就已經搵出係連接住關西機場嘅日航關西機場酒店（Hotel Nikko Kansai Airport），有空姐曾入住該酒店，發現洗手間前嘅全身鏡有好多鬼穿梭鏡內外，同行友人睇電視時，房內嘅鬼因不停喺鏡又出又出而感到十分騷擾，於是大叫「你們不要阻住！」當啲鬼發現原來係「被看見」之後，便即時消失……日航關西機場酒店雖然有不少靈異傳聞，但房價平均都要一千元以上……今輯《入住》先後挑戰鄰近機場嘅酒店，廖子龍師傅曾在《恐怖熱線》解釋過，他表示當一個人嚇死異鄉後，因為走不得而逗留喺佢想走嘅而走唔到的地方，於是機場酒店就成了最好的選擇。

由機場去日航關西機場酒店,只需三分鐘腳程，係唔少轉機或搭早機人士之選。（網上圖片）