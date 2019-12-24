【收視滯後報告】分析《多功能老婆》弊處　劇情單一成收視障礙

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是12月9日至12月15日。台慶劇《多功能老婆》踏入第三個星期，亦代表劇集已過一半，收視分別是25.2、26.2和26點，依然未能突破到27點，以一套卡士如此重的台慶劇是不合格的。

再看看其餘兩部劇集，《愛•回家之開心速遞》突然大跌兩點到23.6，以一套一向穩定的劇集來說，的確令人驚訝。另一套，內地劇《鳳弈》，自從早前突破新低後，收視一直在17、18點徘徊，今次收17.8點，大家已經習慣了它的低迷。

《多功能老婆》收視絕對不合乎預期。(劇照)

說回《多功能老婆》，作為一套重本兼高卡士的台慶劇，這個收視絕對不合乎預期，今次想跟大家小小探討一下究竟死因出了在哪裡。演員陣容其實夠吸引，影后楊千嬅加人氣王周柏豪，這個配搭是有叫座力的，加上一大班在TVB本身的花旦小生，卡士不是問題。拍攝手法今次比平時的TVB劇有所不同，也是刻意營造電影氣氛，這個沒有問題。劇情可能會是其中一個出事位，以愛情為主的劇集在TVB很多，若果劇情不夠突出，看下去容易感到無聊，好像《多功能老婆》一樣，這個劇名本應是重點，但如何描述這位老婆如何多功能的劇情只是略略帶過，而且又是一個三角戀，實在欠缺新鮮感。

即睇今次收視報告：