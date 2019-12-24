遊歷歐亞百日後返港壓力大難入眠　陳慧敏呻物價太貴：很昂貴！

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陳慧敏之前去到歐亞多國遊歷100日（IG：@chan_wai_man）

遇上令佢怦然心動嘅另一半（IG：@chan_wai_man）

人越大留得喺舒適圈越耐，會唔敢出去探索新事物。陳慧敏（Vivian）放低工作，獨自遊歷100日，去到埃及﹑土耳其﹑伊朗﹑印度和巴基斯坦等地。試過遇到色狼，亦碰上令佢怦然心動嘅另一半。終於完成旅程返到香港，Vivian坦言相當唔習慣，其中一件事就係物價真係好貴﹗

返到香港見返一眾圈中好友（IG：@chan_wai_man）

慧敏哥返到澳門一星期，去了電台受訪，又出席演藝人協會聚會，她說：「每天工作、飯局、朋友約會，處理影片；昨晚也不容易在家中晚飯過冬，以為能好好的放鬆，卻又重新面對家人給我的一堆壓力。其實回來這個星期沒有一天能好好睡，相信大部分是因爲時差吧；但今天醒來，我發現我又被追求和渴望壓倒。在旅行的途中，不斷叫自己打破的城市人慣常思維，難道一回到城市就立刻打回原形嗎？」

返到香港慧敏哥坦言壓力大增（IG：@chan_wai_man）

身在外地可以放慢腳步，一返到香港行步路都急過人，慧敏哥更點出物價高企絕對係一大原因：「例如在土耳其坐一程船是5元，現在過香港的船是142到200元，我需要使用昂貴的交通工具，連看一次醫生和出外晚餐的價錢，感覺都在重新適應，時間也有更多限制。」不過經過100日遊歷後，慧敏哥表示自己已經長大：「我的心強大到足以適應任何環境和面對任何困難！」