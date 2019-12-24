與蕭潤邦結婚一周年　江若琳甜蜜放閃：做得最啱係嫁畀你

眨下眼，江若琳（Elanne）與「生煎包王子」蕭潤邦（Oscar）已經結婚一周年。兩口子當然要好好慶祝，Oscar仲親自下廚，又煎扒又有龍蝦，𠱁得Elanne勁開心。隨即在IG放閃並寫着：「眨下眼1年啦 ，佢係我人生快樂同力量既（嘅）來源，作為一個老公，你永遠超出100分，都係個（嗰）句，我人生做得最岩（啱）既（嘅）事係嫁俾（畀）你，哈哈 I love you！ 作為一個唔夠100分既（嘅）太太，來年我會努力追上你的好。」

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Elanne同Oscar真係sweet爆。（IG/ @elannek930）

來到重要的送禮環節，江若琳竟然收到一碌木作為周年禮物：「佢話祝佢太太老如松柏，我竟然覺得好浪漫。」再加上hashtag#蕭氏的浪漫之道，真係隔住個mon都感受到他們的甜蜜。放閃又點會少得Oscar，他上載了一張和Elanne結婚晚宴的相片，寫着：「結婚一年了，我會永遠是你的粉絲同老公，好快十年，好快廿年，好快八十年，到時我地（哋）百幾歲再約定下世結多獲（鑊）婚啦！今世愛盡D（啲），love u 蘋果！」

咁快就結婚一年了。（IG/ @siupongoscar）

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