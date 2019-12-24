【入住請敲門4】台中酒店全棟都咁猛　改名後情況有無好轉？

海灣藝術酒店嘅前身有唔少靈異故事。（網上圖片）

《入住請敲門4》愈玩愈大膽，今晚呢集（12集）繼續挑戰台中猛鬼酒店。綜合網友嘅推測，今集嘅海灣藝術酒店 (HiONE Gallery Hotel Taichung)前身為通豪大飯店。呢個酒店之所以出名，除咗係因為試過over-book之外，猛鬼亦係其中一個原因。

酒店房嘅擺設好有古典味。（網上圖片）

有網友曾為該酒店嘅part time員工，試過同同事喺宴會廳一層分工合作包裝年菜時，當同事因為要拎嘢要離開後，全個宴會廳只剩返佢一人，而怪事就係呢個時候發生。「我身後的一排空的小紙箱突然倒下，直接砸中我的頭。」正當呢位員工以為係同事同佢開玩笑，轉身打算鬧人，結果發現周圍人影都無……正當佢準備繼續開工時，眼角瞄到有人跑咗入廚房，而且「門還正在晃動」，員工追入廚房後，發現漆黑一片，並且聽到廚具發出碰撞嘅金屬聲，呢名員工打算開燈時，「我瞬間感到很壓迫，像是被擠在人潮裡，這時候突然有人在我耳邊笑著說『找到了嗎？』」



宴會廳已經荒廢。

除咗宴會廳之外，亦有曾入住該酒店9樓尾房嘅網民表示遇上畢生難忘嘅怪事。網民指出酒店房嘅浴室地板除咗非常污糟外，仲俾佢發現浴室門口竟然貼上符咒。「晚上出去活動前把浴簾拉上，回來後卻發現浴簾被拉開，然後一直找不到浴巾，後來要開衣櫃，卻怎麼樣也打不開，感覺就像被人拉住一樣，踹了一腳門就開了，衣櫃裡有一個長髮及膝的女子」……通豪大飯店如今雖然已經改名，但單睇外表，同以前分別不大，房屋應該係有重新裝修，但古典味的擺設未必個個都欣賞，至於房價方面，雙大房約為450港元一晚(未連稅)，係就係幾抵，但敢唔敢住又係另一問題。