寰亞歌手預祝聖誕　陳健安Nowhere Boys滿意2019成績

寰亞旗下歌手包括釗峰、馮允謙、陳健安、黃淑蔓、黎曉陽以及Nowhere Boys的Van、Ken，日前為香港開電視節目《娛樂頭條 E-News Headline》拍攝聖誕特輯，黃淑蔓和節目主持馬梓軒充當「地獄判官」，用冷知識考驗眾歌手，輸者須接受大懲罰！

寰亞旗下歌手包括釗峰、馮允謙、陳健安、黃淑蔓、黎曉陽以及Nowhere Boys的Van、Ken，日前為香港開電視節目《娛樂頭條 E-News Headline》拍攝聖誕特輯

Nowhere Boys嘅Ken率先被懲罰，要即場打電話俾一位女歌手，並邀約對方共度聖誕，Ken諗都無諗就打俾同公司嘅鄧小巧。當佢口窒窒邀約小巧聖誕去唱K時，小巧機智地質問Ken說：「你是不是被逼打呢通電話？你無可能約我去街，更加不會約我去唱K，你一定係被逼嘅！」引得大家哄堂大笑。

難得聚埋一齊大家玩得相當興奮

玩遊戲之餘，眾人都不忘總結過去一年成績，陳健安好滿意話：「今年自己有份參與唱片的作曲、填詞、封面設計甚至監製工作，大家對新碟的反應又好好，我好滿足！」Nowhere Boys嘅Van則騷出婚戒說：「今年最開心當然係結婚啦，沒嘢比呢件事更重要！」語罷隨即接受眾人祝福。