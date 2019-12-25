10年長壽節目《今日VIP》一月初停播　孫慧雪郭奕芯任最後嘉賓

即將踏入新的一年，又是時候迎來一個新的開始，不過無綫長青節目《今日VIP》卻在昨日的平安夜迎來了終結。身為主持人之一的吳家樂剛在社交平台留言：「《今日VIP》在平安夜的晚上畫上句號。接受訪問的嘉賓，每一位都帶給觀眾正能量。咁多年來我真係學到好多嘢。」《今日VIP》於2009年2月2日首播，前身為《娛樂直播》，現時每集節目為半小時，除了藝人外，受訪者亦會來自不同界別，最後一集將於2020年1月8日播出，這是繼早前宣布將會播至明年1月3日第2505集為止的節目《兄弟幫》後，另一個播出長達10年的節目結束。

吳家樂於ig出post宣布《今日VIP》迎來了終結。（IG@ngkalokcarlo圖片）

《今日VIP》於平安夜完成了最後一集的錄影拍攝，而該集的嘉賓有葉念琛、孫慧雪以及郭奕芯（Ashina）。Ashina亦有於IG出post表示：「今日VIP 最後一集嘅嘉賓就係我哋，#我的筍盤男友，1月8出街！新年見啦咁多位。」孫慧雪都有於她的IG出post叫大家到時記得收看。《今日VIP》於2009年2月2日起開始播出，前身是娛樂資訊節目《娛樂直播》。

最後一集的嘉賓有葉念琛、孫慧雪以及郭奕芯。（IG@snow711圖片）