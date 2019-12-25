【全民來電】ERROR新節目夥拍《造星II》3強獨欠MC　花姐話...

ViuTV大型選秀節目《全民造星》成功發掘有潛質的新人，再組成男團出道，除了有風靡萬千少女的男團MIRROR外，另一隊搞笑組合ERROR亦吸納了不少粉絲。近日有眼利的網民發現，ERROR將出演ViuTV新節目《全民來電》，最令大家意外的是，《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、季軍李祉均（Oscar Li）以及10強參賽者、人稱大王的歐鎮灝（George） 均有參演。一眾網民隨即議論紛紛：「係咪花姐新節目？」、「3強點解唔見MC（亞軍）？」、「係咪想將George加入ERROR？」

有網民發現ERROR參演新節目《全民來電》。（網民提供）

ERROR成員193曾在IG stories上載拍攝《全民來電》的花絮。（IG/ @deniskwok193）

對於網民的種種疑問，《香港01》記者當然要致電花姐查詢。花姐聽到《全民來電》的節目名時，第一個反應是：「吓？咩嚟㗎？」原來今次的新節目並不是花姐監製，而《全民來電》是和博愛合作的電競節目，合作方可任意挑選藝員：「畀錢咋嘛！（有ERROR，《造星II》3強獨欠MC？）博愛show，監製唔係我，佢覺得邊個啱用就用，冇經過我。佢哋搵《造星》嘅人，嗰啲仲未係我manage，所以唔使經我。Phoebus係冠軍用佢都唔奇。」而George今次與ERROR合作，未知是否合作商覺得他有搞笑的潛質呢？

George話跟師兄ERROR學到好多！（IG/ @george_au.8）

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