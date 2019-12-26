ViuTV主持廖嘉輝與拍拖6年女友求婚意外頻出　仲要第二次先成功！

ViuTV擔任藝人及主持的的廖嘉輝雖然演戲經驗不多，但主持及採訪經歷非常多，就算採訪知名巨星也沒有緊張感。但昨天（26日）他做了一件令他非常緊張會怕失敗的事情，他在社交網站發布了一張照片，那件事情便是向拍拖接近6年的女友求婚成功，但原來這是他第二次才求婚成功，他說第一次是在年初時候在日本求婚：「當時去左河口湖，我地去到，嘩嘩嘩， 靚人、靚景、天氣好、氣氛好，心諗係呢個時候喇，呢個moment有富士山山幫手，求婚應該冇走雞，結果真係走雞，女人話冇花冇戒指唔算，都係既求婚係要衝動加計劃。」

Look經常會接下主持工作。（Ig：lookliu521）

但要再求一次婚，驚喜難度是十倍增加，Look選擇在酒店再求一次婚，但是意外就是意料之外，求婚時候準備的時候他回想起氣球爆裂、交通擠塞等，令他頭也大了，還要說了很多謊話欺騙女友，真的是難上加難，Look笑言聰明的女友已經猜到他想做什麼，而在求婚過程他竟然太緊張頻頻出錯，他說：「花有，戒指有，但跪地個刻點知緊張到忘記台詞，忘了自己講咩，最後would u marry me? yes i do。原來 求婚係要衝動加計劃加緊張加誠意加。真心講咁多希望同大家分享我開心，亦希望大家都開心幸福。」

Look第一次求婚衰咗。（Ig：lookliu521）

在接受《香港01》訪問時候，Look憶起與女友拍拖前的難忘經歷，更引用了網上常常會討論的話題，就是願意和你捱快餐店的女生是否一定好？「快餐店係我同佢愛情萌芽既地方，因為呢間快餐店係24小時。5年多前一晚，女友工作至凌晨，我特意去接佢收工，跟住同佢去左24小時快餐店食嘢醫肚，傾傾下 已經天光，真係快樂不知過左6個鐘。臨離開食店時，已經忐忑想表白，最終係送佢回家嘅「紅的」（紅色計程車）裡鼓起勇氣表白，車廂有司機又怕佢聽到。所以表白只能輕輕細語細細聲。最後係的士上拖左佢隻手，一拖拖左5年，到今日決定拖一輩子，承諾不放手。」