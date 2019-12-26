《Narcos：Mexico》第二季明年2月上架　預告美國緝毒局全面反擊

以毒梟為主題的Netflix原創劇《Narcos》系列均由真人真事改編，首三季主要講述哥倫比亞大毒梟Pablo Escobar的一生，由於大獲好評而在去年年尾推出第四季《Narcos：Mexico》。雖然劇情延伸至墨西，描寫墨西哥大毒梟Miguel Ángel Félix Gallardo（Diego Luna飾演）的崛起，加上演員大換血，劇迷依然很受落，而Netflix日前就在Twitter宣布，第二季將於明年2月13日上架。

《Narcos：Mexico》由Michael Peña及Diego Luna主演。（IG圖片/@narcos）

隨着第一季美國緝毒局探員Kiki Camarena（Michael Peña飾）被Félix Gallardo（Diego Luna飾演）殘殺後，第二季緝毒局將會全面反擊將他繩之於法及為Kiki報仇，而Michael Peña的緝毒職務就會由《Gone Girl》演員Scoot McNairy接替。根據Netflix提供的資料，第二季延續到80年中期，主要描述Félix Gallardo毒梟集團因內鬥及牽涉到墨西哥政治而分裂，同時美國為了Kiki報仇而導致離正義愈來愈遠，令暴力事件加劇。另外，Scoot McNairy所飾演的角色Walt Breslin是位非常強硬的探員，而且做事方式絕不循規蹈矩。

《Gone Girl》演員Scoot McNairy將會擔任接替Kiki Camerana職務的緝毒局探員。（劇照）

日前執行監製Eric Newman接受外國傳媒訪問時，透露要明白墨西哥目前的毒品暴力情況，就必須了解一切是如何開始，同時讓觀眾知道美國在這件事所扮演的角色：「《Narcos：Mexico》第二季是一個潘朵拉盒子（Pandora's Box），我們對這件延續了30年的事依然還未能充分了解，我們我們還在試著釐清與遏制。」