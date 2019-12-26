【入住請敲門4】訪台中猛鬼廟宇　少年欠$3000被砍68刀再被拋下樓

今集嘅《入住請敲門4》繼續挑戰台中靈異酒店，節目中，林婷提到酒店曾經有婦人帶同兩名小朋友入住後自殺，綜合網友嘅推測，呢間酒店應該就係煙波大飯店－都會館 （Lakeshore Hotel Metropolis）。喺唔同嘅旅遊網中，煙波大飯店得到嘅評分都算幾高，原因多數係因為交通方便……

有傳喺房裡閱出有關婦人自殺嘅新聞，就會有怪事發生。

煙波大飯店喺宜蘭、台南都有分館，而今集《入住》去嘅就係位於新竹都會館。（網上圖片）

不過，亦都有曾經入住嘅媽媽喺討論區分享靈異經歷，表示同行嘅兩位小朋友先後指住窗門話「外面有魔鬼」，而呢位媽媽亦喺晚上聽到房間對話聲。「對話的聲音很清晰又很近，卻又看不到人。」翌日，一行人先留意到掛喺房嘅一幅畫，似係用朱砂畫成嘅一道符。

豪華雙人房約7百港元一晚。（網上圖片）

另外，今集莫竣名亦會去挑戰台中超有名嘅靈探熱點－－開天宮。廟宇本身喺地震之後被廢棄，而喺09年嘅時候，一名16歲少年因拖欠朋友三千元台幣，而在上址遭狂砍68刀，屍體最後被人由五樓拋下。曾經有YouTuber去到上址探靈時，透過磁場探測機問「請問一下在這邊被殺害的男性靈體是否姓陳？」，結果竟然得到一聲回應「是。」

開天宮雖然被廢棄，但有唔少YouTuber都去過探靈。（網上圖片）