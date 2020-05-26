何鴻燊逝世終年98歲　一生傳奇助澳門三分之一人口就業

引述央視網消息，賭王何鴻燊今證實離世，享年98歲。何鴻燊身家數以百億計，娶了四位太太，育有17個子女。自2009年起，何鴻燊因在家中跌傷頭部入院，之後長期在養和醫院調養身體，期間更多次傳出「身體轉弱」的消息，全家上下不時到醫院探望。

連日來都有大批傳媒到養和醫院守候！（梁碧玲攝）

何鴻燊是何東的侄孫，曾就讀於香港皇仁書院，在1941年香港大學的理學院肄業。由於戰爭爆發，香港失守，何鴻燊在1942年進入澳門聯昌貿易公司工作，他很快成了這家公司的得力幹將，並利用分得的一百萬紅利在1943年獨立創辦了澳門火水（煤油）公司，後來他又轉到香港發展，與人合資創辦利安建築公司，到五十年代中期，他已經成為香港的大亨。

他便是皇仁書院著名校友「賭王」何鴻燊。（VCG）

今年年初皇仁舊生會早前獲校友兼永遠名譽會長何鴻燊捐出160萬元，將皇仁舊生會大潭獨木舟營地翻新，改建天文觀測站，供皇仁校友及學生到該處觀察天文現象。（鄧穎琳攝）

在1973年，他在澳門賭場經營權開放之前，獨樹一幟經營澳門娛樂賭博公司，獨攬全澳門的賭場經營權。在他執掌澳門賭牌五十年的時間，他把澳門從一個邊陲小城，變成了世界鼎鼎大名的四大賭場城市之一，他更為澳門三分之一的人口提供了就業，當地城市建設費用大多來自於他。何鴻燊控制著16家賭場的股權、澳門主要的渡輪公司和直升機服務、澳門的免稅專賣、機場、旗艦航空公司、唯一的短途廉價航空公司和許多酒店。幾乎可以說，他養活了一半澳門人，何鴻燊也是澳門博彩史上權勢最大、獲利最多、名氣最響、在位最長的賭王。據福布斯富豪榜估計，他在2008年時坐擁身家高達700億身家。

何鴻燊一生傳奇！（路透社）

據知何鴻燊89歲大壽後，便落實分身家大計。 當時指二太三太成大贏家。何鴻燊把最值錢的澳門娛樂近32%股權，接近平均分予二房子女與三太陳婉珍，何鴻燊自己僅象徵性地保留100股，兩房透過澳娛持有總市值755億元的澳門博彩。

二太藍瓊纓。（視覺中國）

二房子女。（資料圖片）

三太陳婉珍與子女。（IG圖片／orlandoho91）