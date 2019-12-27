【多圖】孖日本AV女優浜崎真緒過平安夜　張建聲：佢真係電力十足

香港演員張建聲日前與日本AV女優浜崎真緒（Mao）秘密一起到了馬來西亞度過了浪漫的聖誕平安夜，今日才來到香港。他接受《香港01》訪問時大讚Mao：「佢梗係電力十足啦，同埋好活躍！樣靚身材正，絕對係完美。」同靚女度過開心又興奮的三日，真令人羨慕。

張建聲真係幸福，可以同浜崎真緒一齊玩。

不過此行就並非甚麼拍拖旅行，而是登台賺錢的工作。原來張建聲藉由去年監製電影《YOLO》的機會，而學會了做一個夜場DJ打碟。他說：「今次都係Yami，即係洛兒（Lokyii）個師傅，幫我接騷，同Mao一齊打碟。呢次只係我第二次喺公開場合打碟，之前喺香港打過一次，今次就正式啲，好考臨場反應同技巧，嚴格啲講今次係我喺DJ界正式出道。」他更表示與浜崎真緒這幾天相處得十分愉快：「佢男仔頭性格，好似一Team人咁，邊個打緊碟，另一個就會喺台下面打氣，呢次感覺好正，嚟緊都應該會同Mao一齊出埠打碟。」

張建聲打碟打到去馬來西亞。

演出酬勞方面，他就笑說打碟的身價是秘密。他說：「酬勞就唔講啦，不過唔需要開工嘅時候，呢啲都係好好嘅幫補，同埋可以同Mao一齊玩已經算係好好嘅酬勞。你知啦，這些機會不是個個人都有。」

一齊過平安夜。