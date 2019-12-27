【多功能老婆】佳佳演技觸動人心感動網民　周柏豪特地出post大讚

TVB台慶劇《多功能老婆》今晚就大結局，劇迷最關心的當然是藍飛 (楊千嬅飾) 與浩田 (周柏豪飾) 最終能否在一起，昨晚播出的一集入面，就講述劍雄 (黃浩然飾) 誓要從藍飛手中奪回佳佳 (阮天寶飾)。其中一幕是佳佳叫浩田不要離開他媽咪，就非常之搶鏡，令人留下深刻的印象，更被網民紛紛讚他好戲。

佳佳同柏豪有唔少對手戲。(劇照)

呢場戲講佳佳在浩田耳邊輕聲說：「Oppa，我知道你最錫媽咪，你叫佢將我交畀爹地啦，佢唔可以無埋你㗎，你唔好走啦。」他耳語的聲音觸動了不少觀眾同網民的心，演得好自然，簡單幾句說話已令人覺得感動，有網民甚至話睇到喊。

佳佳的演出令人動容。(ig@punkhippie圖片)

柏豪亦有特地於IG出post大讚佳佳說：「還記得過這場戲，拍了第一個take 他突然要求導演給他5分鐘，我們還以為他去洗手間或者扭計要去拿糖果，原來他是想自己更入戲，他走到旁邊的一個角落，背向我們，數分鐘後走過來向我們說可以了。這個小伙子十分乖巧，原來也只不過是第一次拍攝電視劇。佳佳，oppa很想念你。」

柏豪特地出post大讚佳佳。(ig@punkhippie圖片)

點擊下圖逐格重溫佳佳於劇中的精彩演出：