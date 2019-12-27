林宥嘉做「愛妻號」放閃賀丁文琪生日：今天是你的日子，你說了算

林宥嘉（Yoga）與太太丁文琪（Kiki）一直愛得低調又甜蜜，今天（27/12）是Kiki 35歲生日，Yoga當然不忘祝賀太太。他在IG上載了與Kiki的合照，並寫上：「我的女人生日快樂，今天是你的日子，你說了算。雖然平時也是！」甜蜜程度連網友都忍不住高呼：「甜到爆錶」、「你這樣叫單身狗粉絲怎麼辦啦？」

Yoga同Kiki低調放閃。（IG/ @yogalin_official）

2019年丁文琪誕下兒子酷比，在今年9月，林宥嘉開心宣布Kiki懷有第二胎，腹中寶寶還是個女兒，剛好湊成一個「好」字。Kiki做了媽媽後，一直專心打理家頭細務，IG上幾乎沒有上載過自己的照片，而最常見到的就是仔仔酷比。不過在12月26日Boxing Day，Kiki終於Post了數張靚相寫着：「聖誕有快樂。」她佗着B出鏡，老公林宥嘉和兒子酷比齊齊現身，「一家四口」首次合體，幸福滿滿。

Kiki在Boxing Day上載了全家幅，好幸福呀！（IG/ @kikiting_official）

丁文琪同仔仔一齊開心做鬼臉，而Yoga坐在老婆同仔仔身邊，笑得十分燦爛。即使佗B數月，但Kiki仍親力親為同仔仔玩，又幫仔仔推着小單車，母愛滿瀉。Kiki穿上鬆身米白色衣服，把孕肚藏得非常密實，完全看不出懷有第二胎。林宥嘉和丁文琪陪着仔仔一起賣萌，場面十分溫馨。

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