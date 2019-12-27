【全球百大美男美女2019】排行榜率先流出？　迪麗熱巴躋身Top 10

美國電影網站TC Candler每年都會公布「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）及「全球百大帥哥」（The 100 Most Handsome Faces）兩大排行榜，讓各地網友票選出他們心水最美。昨晚（26/12）深夜，這兩大排行榜突然「流出」。

點擊下圖觀看這個排行榜的「全球百大美女」頭十位：

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點擊下圖觀看這個排行榜的「全球百大帥哥」頭十位：

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然而，上述的「全球百大美女」、「全球百大帥哥」排行榜卻是充滿疑點，相信不少傳媒、網站已集體炒車。首先是TC Candler的官方Instagram專頁和YouTube頻道，截至現時（12月27日下午3時）都未有公布正式排行榜；其次是排行榜的流出來源──Instagram專頁「tccandler2019」的頭像「9」字明顯與前面的「201」屬不同字型，使其可信性大減，所以兩大排行榜的最終結果還是有待官方平台再公布。