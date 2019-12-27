30歲Angelababy獨自帶囝囝到北海道滑雪　素顏孖辮勁少女

Angelababy（楊穎）日前趁着聖誕、新年長假期帶囝囝小海綿去北海道滑雪，更被網民野生捕獲。從照片中看到，Angelababy打扮樸素，素顏上陣，還扎起孖辮，少女味十足，完全看不出已經30歲。而小海綿就乖乖地坐在一旁，網友透露他看到有人拍照時，便很自覺地將頭轉開。湊巧地，陳小春與應采兒也帶着兒子Jasper到當地滑雪，他們在休息室巧遇Baby母子。

Baby帶囝囝去北海道滑雪。（微博圖片）

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不過網友的焦點似乎放在黃曉明未有同行這件事上，令大家再次懷疑他們是不是婚變？黃曉明同Angelababy由上年起便多次傳出婚變消息，但二人一直未有對外回應。Baby同老公黃曉明近年的互動變得愈來愈少，甚至連合照都沒有。傳媒經常影到Baby陪小海綿玩，或黃曉明陪小海綿玩，但就很少一同帶囝囝玩。在早前的中秋晚會中，兩人雖同場出席但卻分開與別人合唱，甚至被發現分開到場，連酒店都分房，私下毫無交流。而黃曉明現身機場被問到Baby的行蹤時，更面露尷尬，神情閃縮，仲緊張到用手擦汗。今次再被影到Baby獨自帶着小海綿出外遊玩，網友紛紛追問黃曉明未有同行原因，令二人婚變的傳聞再次傳得熱哄哄。

Baby與黃曉明的網上互動變少。（視覺中國）

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