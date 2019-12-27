歐鎧淳憑6句對白提名「最佳新演員」　胡子彤曾開腔回應外界質疑

27歲香港女飛魚歐鎧淳今日（27日）被爆戀上女籃球運動員倪碧賢，疑似「SheShe」後，隨即在IG宣布與男友胡子彤分手。歐鎧淳除了是香港奧運泳隊選手外，亦曾經客串電影《春嬌救志明》，憑6句對白獲提名第37屆金像獎「最佳新演員」。

歐鎧淳在《春嬌救志明》與余文樂演對手戲。（《春嬌救志明》劇照）

歐鎧淳首次參與電影演出是在《春嬌救志明》，該場戲講述余文樂飾演的張志明帶着狗狗到碼頭散步，遇上飾演在西環碼頭踩滑板的少女歐鎧淳。但這幕戲，歐鎧淳只有數十秒的大頭鏡頭，狗狗的鏡頭還要比她多，而她亦只有6句對白，包括：「係咪好難玩㗎？」、「我可唔可試下？」、「你扶下我啦」、「好驚呀，我冇乜運動細胞」、「你成日嚟呢度玩㗎？」、「我OK啊，你哋跟住去邊？」，當時網民對她能夠入圍爭獎紛紛表示驚訝。

歐鎧淳入圍金像獎「最佳新演員」，被網民質疑全戲得6句對白，是否有資格入圍。歐鎧淳前男友兼第36屆金像獎「最佳新演員」得主胡子彤曾開腔護航：「被質疑當然有唔開心，我同佢講人哋要講咩真係冇辦法控制，最重要係做好本分。」胡子彤當時受訪便指自己好希望陪同女友出席金像獎頒獎典禮，只可惜到了現在他們之間的感情已經逝去。

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