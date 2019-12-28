【多功能老婆．劇評】劇情貫徹離地不合理　但靠一個因素已經穩贏

TVB台慶劇《多功能老婆》在昨晚（27日）播出大結局，劇集不但有金牌編劇陳寶華擔任總監製，更集合強勁演員陣容，吸引不少觀眾追看。雖然自劇集開播以來，不少網民都直指劇情離地，大結局更有多個不合理的情節，但整套劇成功捉中了家庭主婦觀眾的興趣和心態，所以亦有不少捧場客。

藍飛（楊千嬅飾）是一位家庭主婦，有一位建築師老公劍雄（黃浩然飾）。（劇照）

劇情講中女人心聲

劇中的藍飛（楊千嬅飾）原本是一位全職家庭主婦，老公劍雄（黃浩然飾）事業有成，加上兒子佳佳（阮天寶飾），一家三口幸福美滿。看似無懈可擊，但因為家庭放棄事業的藍飛，卻面臨老公出軌這個問題。而現實生活中，不少女士亦如藍飛一樣，安心做一位「煮飯婆」，面對老公出軌，大部分老婆都會作出一樣的選擇，為家庭決定忍讓，為仔女決定原諒。

藍飛呢位多功能老婆，正如每一位為家庭放棄事業的女性。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

暖男OPPA成師奶殺手

雖然藍飛失婚，外形普通，所謂的「多功能」似乎也只體現在廚藝這方面，從頭到尾都沒有展現過什麼魅力。但這樣一個普通家庭主婦，不但有兩位猛男劍雄同浩田（周柏豪飾）深愛着她，浩田更甘願為她付出所有，試問邊個唔想有一位暖男OPPA在身邊呢？噓寒問暖、遮風擋雨不在話下，更是隨傳隨到、體貼入微，又溫柔浪漫，又深情專一，事事以藍飛的幸福為先。更重要的是，就算是去外國讀完醫，6年後回到香港，都依然愛着藍飛，呢種男人去邊度搵？

浩田對藍飛真係好好。（電視截圖）

重溫暖男OPPA金句：

+ 11 + 10 + 9

大結局勁多Bug位

這套劇最大的反派就是顏成功（于淼飾），一個呼風喚雨、處事果斷的太子女，居然花盡心思，不擇手段地對付一個「煮飯婆」。人稱顏爺的她手段高明，但在大結局竟然會被情愛衝昏頭腦，甚至跳海自殺？Jonathan（王梓軒飾）落海救她時，畫面卻突然湧出大量鮮血，之後就見到他在病床上奄奄一息，逐一與眾人告別後就去世，完全沒有交代他的死因！雖然有網民猜測可能兩人是被船尾的螺旋槳擊中，但以方向和位置來看，他們離船尾都有一段距離。而在他死前，梅夫人透露當年收養Jonathan時，對方有一個孖生兄弟，不過下落不明。但到最後這位孖生兄弟還是沒出現，那留下這個伏筆有什麼意義呢？其實劇集的定位是一部愛情勵志喜劇，是不是真的有必要在結局寫死Jonathan呢？

其實有冇必要寫死Jonathan（王梓軒飾）呢？

+ 12 + 11 + 10

而感情戲方面更加是貫徹離地的情節，首先身為富二代的浩田愛上中女藍飛已經不合乎情理，兩人在大結局又上演一場相當奇怪的電梯談情戲，上完又落，落完又上，其實是想表達什麼呢？正如之前在發布會上的一場跳舞戲，令人一頭霧水。兩個相愛的人「玩」完電梯又選擇分開，6年後長大了的佳佳偶遇學成歸來的浩田，浩田「以為」藍飛與劍雄復合。但在這6年裹，原本感情好好的佳佳同浩田不但完全冇聯繫，浩田回來後亦沒有打探藍飛的消息，到底是不是真的關心對方呢？

上完又落，落完又上，玩電梯？（電視截圖）

離地但又令女性觀眾成功代入​

整套劇完全是一個圍繞着上流社會的故事，劇中幾乎每個人都有錢到離譜，動輒開一張9999萬的支票，人人都爭一個京港塔項目，連藍飛一個普通師奶都變成網紅，還能同爵士夫人（梁舜燕飾）、萬和丸嬋總（苗可秀飾）、榮律師（黃錦燊飾）交際應酬，幾乎人人都忙住幫藍飛打點一切，主角光環無法掩蓋！雖然太離地，但卻成功令女性觀眾代入藍飛這個角色，單單是浩田這位OPPA已經可以令大家沉醉其中，一句句對白都冧到爆，大結局再上演一場不小心、再專登的Kiss戲，之後再講多一次「喺人海裏面，我剩係見到你一個㗎咋」，這句對白一出，已經無敵！

這句對白一出，已經無敵！（電視截圖）