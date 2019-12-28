郭嘉文開直播教穿搭　用超平價手袋百五蚊有找

現年27歲的前港姐亞軍郭嘉文（Karmen），自從爆出被城中超級鑽石筍盤李澤楷私有化後，即與TVB正式結束合約，並逐漸淡出娛樂圈。雖然她被指即時升呢變小富婆，並由馬鞍山屋苑搬到自己名下價值過億的九龍塘二千呎豪宅，但依然無改其慳家貼地的性格。

2015年港姐冠軍係麥明詩（圖中），右手邊是季軍郭嘉文，即現在李澤楷女友。（視覺中國）

李澤楷（左）早前帶女友郭嘉文（右）公開露面，她手拿着的正是Kate Spade手袋。（資料圖片／梁碧玲攝）

Karmen日前更在IG開直播，為尖沙咀一間小店宣傳兼教大家如何穿搭。在直播中，舉止言談溫文爾雅的她，當被網民厭太細聲時，她亦多次提高音量配合。她又自爆喜歡網上買衣服，例如淘寶和一些外國網站。想不到Karmen貴為千億女友，亦被淘寶實惠的價錢吸引！

Karmen首次開IG直播，表現有點緊張！（IG截圖）

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除此之外，Karmen亦講到自己大學時期最愛到葵涌廣場買衣服，所以她也推薦學生去逛一逛。當中，她又不忘大爆好姊妹林凱恩秘密：「Iris Lam真係有好多唇膏，多到一年日日換唔同色都得。」

葵涌廣場又係出名抵！（資料圖片）

Karmen不忘爆好姊妹秘密！（IG/@karmen_kkm）

其實Karmen與李澤楷拍拖三年多，雖然沒有正職，但平時在IG大多都是曬自己超貼地的生活。當中，她在直播穿的西裝外套在她較早前的IG Post亦有出現過，當時她背的小手袋更並非大品牌， 只是價值人民幣119元（約港幣132元），Karmen完成體現「人著衫而非衫著人」的道理。

就係呢個袋啦！（IG/@karmen_kkm）

學生都買到！（淘寶圖片）

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