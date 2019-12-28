樓南光讚北上拍戲待遇好　比較兩地分別：香港冇食飯都冇人知

樓南光（Billy）周六（28日）出席《古惑仔》系列限定紅酒發布會，談到自己近來下海從商，皆因香港的影業進入寒冬：「原來內地影業都寒冬得好緊要，因為種種原因有超過一半嘅製作停咗，都唔敢再開。」所以樓南光就開始做生意。他又豁達地認為少戲開是好事：「我哋呢個年紀恨撈唔願做，我好恨拍電影但唔好叫我拍五日通宵，畀九日錢我拍一日就好；唔搵我拍戲就冇咁辛苦。」

樓南光談到自己不介意經常飾演配角：「通常都做爸爸、師傅，我唔係劉德華、唔係周潤發嘛；我唔係偉大到演員唔分戲份重唔重，而係畀錢咪拍囉。」（陳志嵐攝）

樓南光談到在內地拍戲待遇很好：「請我哋去拍戲頭等機票來回、包食包住、每日有三百蚊吃喝、有專屬嘅車同人！我一個人去到片場，對方話要安排一個人照顧我，我話自己可以照顧自己！」樓南光提到那些導演都是看殭屍片長大：「對唔住，你畀我吹下，殭屍片的話我係佢哋兒時偶像，佢哋會好尊重你，生怕你吃不飽、住不好；轉機燈位嘅時候周潤發都係企喺機面前等，我哋唔會請嚟請去，自己冇帶助理，佢會搵專人帶你去坐好，驚你辛苦。」

樓南光感受到被尊敬：「而家年紀大咗，喺內地大家會叫我樓老師，係尊重嗰種稱呼，而家甚至叫我老爺子，好似係佢爺爺輩要必恭必敬，因為個導演都係三十幾歲，我叫佢叫我Billy，佢拒絕話自己未出世我已經拍緊戲！」同時他又慨嘆：「我哋只不過食老本，除咗殭屍、鬼怪、妖魔冇人會搵樓南光拍戲。」

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樓南光又感受到在香港拍戲待遇差距之大：「但返到香港拍就係：『喂！樓南光！埋位喇！件衫你自己拎去吖！』唔係佢粗魯，但香港嘅情況就係咁，自己拎衫去現場、自己搵地方換，鬼睬你咩老嘢！我試過有一次飯都冇人拎畀你食，冇食飯都冇人知㗎！」對此樓南光不感到落差：「我唔係崇尚內地呢樣嘢，但有人當你係大爺咁看待，係舒服啲。兩個我都開心，因為文化唔同，內地當我哋係藝術家，香港就係大家一齊撈嘅感覺，周潤發都踎喺渠邊食飯盒啦！香港人接受西方教育Casual啲，冇階級觀念。」