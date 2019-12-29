【丫鬟大聯盟】3大劇迷必煲原因　無綫急住播未必關黃心穎事？

由黃心穎和湯洛雯擔正的無綫劇集《丫鬟大聯盟》將接《多功能老婆》棒，明晚（12月30日）開始逢星期一至五晚上9點半至10點半播放，維期3個星期，總共15集。

《丫鬟大聯盟》由黃心穎和湯洛雯主演。（劇照）

突然翻生

自從10中有消息指《丫鬟大聯盟》將會在馬來西亞播放後，此劇一直都未有香港播放日期，直到12月初，無綫才公布《丫鬟大聯盟》劇將於月尾接《多》劇棒，成為2019年最後一套首播的無綫劇集。在播放消息公布之前，香港劇迷一直都認為《丫》劇會因為「安心事件」而從此被「埋葬」，不過最後它仍能如《牛下女高音》般浴火重生，令不少香港觀眾這是為黃心穎的「復出」鋪路，不過已返港的黃心穎依然缺席宣傳活動。

黃心穎於12月初已回港。（資料圖片）

三大看點

首先，《丫鬟大聯盟》是今年無綫首部的「古裝喜劇」，也是繼2018年的《翻生武林》後第一部，已經相隔約年半的時間。

《丫鬟大聯盟》是湯洛雯首部擔正的劇集。其實湯洛雯近年一向是觀眾喜歡討論的藝人之一，除了是因為她的衣着和打扮之外，還有她那易胖的體質，早前她頂替黃心穎補拍《法證先鋒IV》前，就曾經一度傳聞她被勒令減磅。

黃心穎V.S.湯洛雯：繼去年年中播放的《宮心計2深宮計》，再到幾個月前的《牛下女高音》，黃心穎的演技曾被不少觀眾批評，甚至有「趕客」的罪名，但由於「安心事件」發生之後，湯洛雯頂替心穎補拍《法證先鋒IV》，不少網民都擔心會嚴重影響到《法》劇作品的質素，但相信看完《丫鬟大聯盟》之後，觀眾心中自有演技高低的分曉。

湯洛雯與黃心穎在《丫鬟大聯盟》中有不少對手戲。（劇照）

洪永城才是真正被力捧對象？

去年差不多時間播放、由張衛健主演的《大帥哥》叫好叫座，雖然該劇並未能在去年的台慶頒獎禮上橫掃獎項，但它卻是觀眾一致讚好、稱為高質的必煲劇集之一，而它亦成為一洗洪永城「不懂演戲」的前恥。而其實洪永城近月亦頻頻在翡翠台亮相，自從10月初與黃翠如合作的旅遊節目《出走澳洲》出街之後，他亦有在《多功能老婆》中演出，繼而再是接捧的《丫鬟大聯盟》劇集男主角之一，再隔多一個星期，洪永城亦會在1月6日啟播的《黃金有罪》亮相，觀眾每晚見足洪永城兩次！

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