【摘星廚神】木村拓哉第23份工是法國名廚　親揭米芝蓮調查員內幕

木村拓哉出道多年，日劇一哥和男神的形象仍然屹立不倒，今年出演的日劇《Grand Maison東京》（港譯：《摘星廚神》）的他就代身成為米芝蓮星級大廚，在日本料理界「再」創名堂。近日就有電視台整理出多年以來飾演過的「職業履歷表」，發現計上廚師之後，他總共解鎖了23種職業。

主演有木村拓哉、鈴木京香、玉森裕太、澤村一樹等等。（劇集海報）

木村的新劇《摘星廚神》在myTV SUPER是選播節目，故事講述由他飾演的天才型廚師尾花夏樹因一次失誤而在法國名聲掃地成為「日本之恥」，最後與擁有敏銳味覺的早見倫子（鈴木京香飾）、澤村一樹等人攜手奮力挑戰米芝蓮星級評鑑。所以，故事中的木村是一熟知米芝蓮評級的廚師，亦對自己要追求的目標很清晰，不過，這是木村在日劇的一貫作風，在過去他「從事」的22個行業中也有着這種性格和堅持。

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透露米芝蓮評核員特徵

由於木村在劇集中對「米芝蓮」評核有相當認識，所以他很容易就察覺到「米芝蓮評核員」的存在，第一集他與鈴木京香到餐廳吃飯時更碰巧遇上「米芝蓮評核員」，木村更對他們的一舉一動瞭如指掌。他表示在普通情況下，是沒有人會知道誰是「米芝蓮評核員」，不過在有內部人員放風，再加上以下這幾個行徑的情況下，「米芝蓮評核員」的身份就一目了然了。

一齊嚟睇吓「米芝蓮評核員」會做啲咩：