古天樂搭飛機食杯麵獲封貼地男神：餓嘅時候冇嘢食都要食㗎啦！

古天樂周一（30日）出席保險活動，談到自己二十六、七歲開始買保險：「當時好奇怪，朋友搵我買保險大家多數都耍手擰頭，而家好樂意去傾，因為保險真係好重要；而家個朋友都做到好高級！」他又談到之前接受手術現已完全康復：「拍戲係比較容易有意外發生嘅工種，受傷係避不免，慶幸自己都夠運冇事。」

古天樂談到保持健康的法則為定時睡覺、飲食均衡、多做運動，可惜自己全部都做不到。（陳順禎攝）

古天樂日前到上海出席活動，被拍到在飛機上吃杯麵的照片，而被網民大讚節儉，又獲封為貼地男神；對此古天樂平淡回應道：「食杯麵係好平常嘅一件事，唔好太標籤化件事！我哋拍戲有時地方唔方便，未必買到嘢食，帶個杯麵旁身係好簡單嘅一件事。」問到會否因為健康而忍口，他就說：「餓嘅時候冇嘢食都要食㗎啦！」

網上有傳古天樂將再度與林峯合作拍攝新版《倚天屠龍記》，惟古天樂希望此問題交由電影公司回答。（陳順禎攝）

2019年香港電影的產量再創新低，作為演藝人協會會長的古天樂說：「受好多唔同因素影響，無論係經濟環境、觀眾睇戲嘅意欲、投資者嘅睇法等⋯⋯我作為會長當然會同其他會員協商，希望政府可以出手去幫一幫業界，大力支持我哋拍電影，冇辦法估計呢個寒冬期係幾耐，但我見到業界好有熱誠去做，希望業界可以守望相助捱過呢段困難嘅時期、亦希望政府可以支持我哋，可能稍後時間會同唔同屬會傾傾點同政府協商，可以幫電影圈度過呢個關口。」