【收視滯後報告】三套劇集各有隱憂　平平無奇下卻藏暗湧

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是12月16日至12月22日。《多功能老婆》今周收26.3點，暫時總平均收視25.9點，只能排在全年第五位的位置，比《倚天屠龍記》、《金宵大廈》、《白色強人》和《鐵探》低。

可以說，今次的收視報告平平無奇，依然連續幾周維持接近的收視，《多功能老婆》依然未有太大突破，一套重卡士台慶劇看來只能勉強維持著本年第五的位於，結局篇稍有不慎更可能跌出五大。至於內地劇《鳳弈》更是慘，連續多周未能衝破18點，說它是一潭死水也不為過。而《愛•回家之開心速遞》也未能尋回良好狀態，已經多次見低於24點，情況令人擔心。

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均23.8點，最高收視周一(16日)晚25.0點。《鳳弈》周一至五平均17.7點，最高收視周一(16日)晚18.4點。《多功能老婆》周一至五平均26.3點，最高收視周一(16日)晚27.1點（自開播以來暫列收視最高一集）《律政新人王》周一至三平均5.6點，最高收視周二(17日)晚6.0點。《律政新人王II》周四至五平均5.3點，最高收視周五(20日)晚5.7點。