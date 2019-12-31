疑捲入陳庭欣四角戀　陳潔玲回應小三傳聞：我係筍盤唔使搶人嘢

陳庭欣（Toby）與身家過億的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖一年愛得甜蜜，Toby早前慶祝男友生日兼過聖誕節，並上載恩愛照片放閃。但日前有報道暗指Benny一腳踏兩船，搭上Toby女性朋友阿YU。Benny更被人貼上街招，直指他與該女子是「狗男女」，並大字標題「世紀大賤男」，事後Toby稱男友不在香港，仍在了解中。三人的關係仍未搞清之時，今日（31/12）報道再指，有「翻版陳妍希」之稱、同是參選港姐出身的藝人陳潔玲亦介入三人關係當中，令這段「四角關係」變得更加複雜。

Toby同男友慶生兼慶祝聖誕，相當sweet。（IG/ @toby_yanyan）

對於這段疑似「四角戀」，Toby接受訪問時指：「對有傳嘅事件，感到莫名奇妙。（有冇同Benny了解返街招嘅事情？）了解咗。睇番（返）CCTV 都睇唔清係咩人做，蒙咗面的，所以都無（冇）頭緒。（Benny去旅行，你未有同行，係咪鬧咗交？）我是要工作的。依兩個月一早度咗期要開電影，仲要做東張啊。對所有有傳嘅事件，我無（冇）其他回應啦。謝謝！祝新年快樂。」

另外，報道亦指陳潔玲相當進取，不時在Benny開設的健身室出現宣示主權，對於疑似做「小三」、甚至「小四」，陳潔玲回覆記者時激動澄清：「我認識Benny和Toby，之前Toby叫我上去佢個健身室幫手做下（吓）宣傳，俾（畀）面上咗去幾次，大家有一班共同朋友，有一般正常社交活動。（點睇呢段新聞？）一般男女感情瓜葛，我不是當事人，沒有任何意見和看法。只想澄清一點，我係筍盤，唔使搶人野（嘢），唔使做進擊的小三，從來只有人哋進擊我。每天都是努力踏實地過好自己的人生，香港正值黑暗動盪之際，不要浪費時間炒作新聞，女明星吊金龜同爭仔。講真，Who fxxking care，有時間唔該關心多啲呢個社會同做多啲有意義嘅嘢please.」

港姐出身的陳潔玲被指做「小三」。（IG/ @kitling_chan）

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