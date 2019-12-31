亞視重播2007年煙花匯演　再出舊招都唔及「佢」咁令人懷念

雖然旅遊發展局取消了今晚（31/12）的除夕倒數煙花匯演，但市民仲有機會睇到大型煙花騷！原來是亞視（ATV）今日下午在Facebook專頁預告夜晚11點多會直播2007年（豬年）的年初二煙花匯演：「除夕無（冇）煙花睇唔緊要！小編轉（專）登搵番（返）豬年（上個）嘅新年煙花匯演畀大家睇。今晚11點幾就可以開住睇倒數！其實小編都係想搏大家一笑，希望大家來年繼續身體健康，事事順利！2020亞視繼續陪住您#除夕 #煙花 #新年 #煙花匯演 #ATV」，更提早上載了整場騷到Facebook，讓網友「先睹為快」。

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不少網友表現興奮，其中更有人留言說：「我想睇魚樂無窮重播，事關我十年前睇中左（咗）條魚，想見返佢」、「真心正喎！年年有煙花，今年靠亞視」，非常搞笑。其實亞視熄機前的2013年，已經試過重播煙花匯演，今次再次出招確實令人好懷念，不過片段中最令人懷念是與劉錫賢一齊主持節目的謝雪心女兒珈穎，事關珈穎十年前左右已經淡出娛圈。