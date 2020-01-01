【開心速遞】陳煒正式出場！　演史上最靚清潔姐姐威脅群姐地位

群姐係接龍集團清潔部Icon。(劇集截圖)

無綫高收視處境劇《愛．回家之開心速遞》入面有好多角色都深受劇迷同網民的喜愛，而該劇亦會不時加入一些「串星」，找到一些藝人客串演出為大家帶來驚喜。之前就試過找來古巨基客串做外賣仔。而今日於元旦播出的一集，就有一位有靚樣又有演技的凍齡女神客串飾演清潔姐姐，同群姐 (許思敏飾) 爭飯碗。

群姐的地位將會受到威脅？(劇集截圖)

呢位新加入接龍集團做清潔姐姐的人就是陳煒 (煒哥) 喇！煒哥於她的ig post了她與同劇的湯盈盈以及呂慧儀一張合照，並留言表示：「2020年元旦夜 #愛回家之開心速遞 娟姐登場，記得8點支持我啦！」預告自己將於今晚出場。相中可見煒哥身穿與「群姐」一樣的清潔姐姐制服，有網民就笑言煒哥很可能會威脅到群姐女神地位，又話好期待她的演出，讚她是最靚的清潔姐姐。而該劇今集的預告片入面亦有煒哥演出的片段。

煒哥接受《香港01》的訪問，就透露有關今次客串演娟姐的詳情：「暫定只會客串2集，今次客串好好玩。係監製叫呂慧儀問我有冇興趣玩下，我話有，監製就同我講叫編劇度故仔啦。」煒哥的角色暫時並不會成為一個長駐的角色，所以大家想看她做清潔姐姐的演出就只此兩集了。

煒哥做清潔姐姐好靚女呀。(IG@alicechanwai)

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