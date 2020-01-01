【開心速遞】陳煒不止清潔姐姐Look　變身最性感女神極度迷人

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直深受歡迎，亦試過有不少藝人驚喜客串，例如古巨基、歐陽震華，與固定班底一起引爆笑彈。在元旦（1/1）和元旦翌日播出的兩集中，陳煒便以夜更清潔姐姐「娟姐」這個身份亮相，與許思敏飾演的終極宿敵「群姐」大鬥法。

陳煒以夜班清潔姐姐「娟姐」身份在無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中亮相。（電視畫面）

戲中，由於接龍集團一眾員工都非常不滿「群姐」的工作態度，所以「阿水」呂慧儀和「David」湯盈盈便在公司留至深夜，並請陳煒出山對付「群姐」。起初，陳煒是拒絕的，但眼見情人「Peter」杜大偉被「群姐」累到跣親，所以便出招還擊。對「群姐」弱點瞭如指掌的陳煒，便叫湯盈盈把日本水蜜桃放在「大龍生」羅樂林的房間，結果「群姐」一如陳煒所料忍不住手多多捏到水蜜桃噴汁。當大家以為「群姐」成功被罰時，她卻叫其他清潔姐姐頂罪，而陳煒亦因為「Peter」與前妻愛火重燃頓變失戀少女，輸到一棟都冇。

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當然，故事未有因此而結束。在明天（2/1）一集的預告中，陳煒更再度亮相，便以美國一代性感女神瑪麗蓮夢露的經典造型出場，但一個驚人的秘密亦被揭開……

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