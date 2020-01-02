日本天后濱崎步突然宣布已為人母　網民估經手人係小鮮肉舞蹈員？

現年41歲的日本天后濱崎步今早突然在官方歌迷會網站，宣布已為人母，並表示：「我在去年底誕下一位天使，成為一名媽媽。（私、昨年末に天使を産みママになりました）」，但沒有透露BB的性別及爸爸的身份，消息震驚整個亞洲樂壇！

步姐去年一直都有出席公開活動，但似乎沒有懷孕的跡象。（IG圖片/@a_you）

濱崎步在官方歌迷會網站上感謝一直支持自己的粉絲，未來會為家庭、事業繼續努力。步姐續指很多時候自己都無法平衡自己想要的生活而感到失望：「但我很高興能以照顧孩子，作為我未來的生活之一；感謝所有一直理解、接受我的人，同時向世上每位母親致以最高敬意！」而日本傳媒報導指出，步姐去年一直都有出席公開活動及舉行演唱會，雖然被拍得身形發福了不少，卻未見她疑似懷孕的跡象，所以有網民推測她找代母生B。亦有人網傳步姐所誕下的是男嬰，經手人是比她年輕的圈外人，但消息還未經證實。

大部分網民推測BB經手人最大機會是跟步姐傳緋聞的小鮮肉舞蹈員荒木駿平，兩人年紀相差20年。步姐於2018年年底爆出跟荒木駿平的戀情，去年6月又被爆拍同遊夏威夷，不過似乎外界不看好這段關係，更嘲笑為母子戀。兩人去年被發現戴上同款戒指，令傳媒揣測戀情是否能開花結果。其實濱崎步的感情生活一直都多姿多采，並曾兩度結婚。步姐於2011年元旦宣布與參演其歌曲《Virgin Road》MV的奧地利模特兒Manuel Schwarz註冊結婚，可惜翌年1月宣布離婚。其後在2013年12月宣布再婚，與25歲美籍男友Tyson結婚，可惜婚姻只能維持三年。