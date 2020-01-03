71歲「最強奸人」方剛淡出娛樂圈　榮升爺爺湊孫為樂

現年71歲資深藝員方剛（原名梁舜年）息影多年，離開香港演藝圈後已甚少出席公開場合。方剛移居內地後熱愛玩微博，經常上載與家人聚會的照片，非常溫馨。方剛曾經出演多套經典電視劇如《人在邊緣》、《豪門》、《銀狐》等，他的外表比較凶狠、嚴肅，所以多數都是出演惡形惡相的大奸角。方剛在《人在邊緣》奸到出汁的演出震憾不少網民，更獲封為港劇史上最強奸角，瘋狂程度甚至連《大時代》的丁蟹都及不上他。

方剛在《人在邊緣》飾演細鳯演出非常震撼，令網友拿他和《大時代》的丁蟹相比。（網上圖片）

方剛當年在TVB（無綫）只拍了一套電視劇《人在邊緣》，之後便到亞視發展。1996年他轉戰內地市場，改名為梁芳綱，71歲的他無論是身形、外表都保持得相當好。早年，方剛接受媒體訪問時曾表示自己仍是單身，但直到近年，他經常在微博分享家庭照，當中有「契仔」外，還有被方剛稱為兒子的男人，更有兒子娶妻、誕子的消息。至於方剛為何自稱單身，何時成為人父，則沒有詳細透露。不過，方剛現時經常大曬家庭照，一家人生活得樂也融融，非常溫馨。

方剛經常在微博上載家庭照。（方剛微博圖片）

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