【黃金有罪】被打壓淪「炮灰」　張兆輝不滿回巢被冷待拒宣傳？

由張兆輝、蕭正楠、洪永城、黃智賢、姚子翔以及陳瀅主演的無綫劇《黃金有罪》將於下星期一（6日）啟播，但由於這段期間一向被視為「炮灰期」，近日有消息指主演張兆輝對此大感不滿，更傳聞他只會出席一次大型宣傳，以表示自己對劇集播放安排的不滿。

其實輝哥近年主力電影，有消息指佢自己盤美容生意亦都經營得好好！（《黃金有罪》劇照）

「炮灰期」－《大帥哥》2.0

所謂的「炮灰期」，泛指「台慶檔」劇集後接棒，台慶頒獎禮舉行時，劇集只播出數集，提名機會都沒有，就算好彩一點，有得提名，但劇集一般在未播完下參賽，就名不正言不順；相反留待下一年才競逐，所有聲勢都已經成過去。即使去年叫好叫座，又有收視有口碑的《大帥哥》，最終也是一無所獲，重金禮聘回巢拍劇的張衛健當時亦曾公開表示過自己從來試過在TVB拍劇以台慶劇的姿態出街，期後以行動表現態度，缺席首個大型宣傳活動。

上年張衛健的《大帥哥》口碑好，收視高，但與獎項無緣。（劇照）

《黃金有罪》卡士陣容強勁

其實TVB近年正值小生花旦「流失期」，一線藝人陸續離巢，而《黃金有罪》陣容強勁，除了有輝哥回巢演出，還有蕭正楠、洪永城、黃智賢、何廣沛、姚子翔以及陳瀅主演，論卡士陣可謂一般劇集的一倍，還有姜大偉、吳岱融特別演出，由王心慰擔任監製。雖然陣容龐大，但最後仍然定檔「炮灰期」播放，有消息人士指涉及公司內部權鬥。

連特別演出都有大卡士！（《黃金有罪》劇照）

內部權鬥？

有幕後人員透露，電視廣播有限公司助理總經理（戲劇製作）珍姐曾勵珍的兩部重頭劇《黃金有罪》和《殺手》都被定檔於「炮灰期」播出，是被無綫管理層權鬥而被打壓下的犧牲品，但因《殺手》在內地未審批成功，所以最後才保得住一齣重頭劇。輝哥在《黃金有罪》飾演的榮木桐是一名亦正亦邪的角色，與他以往一向演開大好人形象有很大反差，此角更被譽為爭視帝熱門角色，但如今無故被權鬥拖累，更有負責邵氏的幕後稱輝哥合約今年底就到期，《黃》劇或是他最後一部無綫劇集，現在回巢助陣卻遭「冷處理」，輝哥大感心灰亦不為奇。

輝哥還未試過在無綫「稱帝」：