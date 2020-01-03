前無綫主播梁凱寧原來係慳妹　一件外套着足十年：17歲着到27歲

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）自從去年離開工作六年的TVB後，即使機會不多但人氣依然不減，除了她最近為開電視主持節目《開嚟見我》成為粉絲追看的節目之外，其個人社交網站所分享的生活點滴亦成為不少網友關注的事情。早前Maggie與好姊妹羅鈺文同遊日本，網民們除了大讚兩位女神同框靚爆鏡之外，還有網民讚Maggie件白色外套，更留言直接問外套的牌子。而一向喜歡與網友互動的Maggie亦有留言，稱那件外套是自己十年前買的，昨日（2日）更將自己十年前穿同一件外套的相片公開，有圖有真相，「我呢名慳妹表示⋯呢件褸其實係10年前買，17歲著（着）到27歲」。此貼一出，網友們即時大讚Maggie節儉，更封她為「環保女神」！

做主播一樣咁慳！

但其實Maggie不只是私下節儉，連出鏡工作都一樣熱愛環保！作為新聞主播，服裝打扮是非常重要的一個環節，除了要端莊，亦要夠亮眼，同時又要避免過於單調！但畢竟公司借衫額量有限，Maggie亦不時會着私伙衫出鏡，其中一件白色西裝外套原來出現過N次，不過每次打底的裇衫都不同顏色；另外還有一件白色通花連身裙亦老是常出現，不過換了腰帶；還有另一條粉色通花連身裙、黃色外套......隔一段時間又會重用，果然是慳妹一名！