【慶餘年】高顏值女主角逐個數　15歲顧語涵最震驚網民

改編自同名網絡小說嗁劇集《慶餘年》喺內地熱播，上月於myTV SUPER上架，相信好快就會喺無綫播出。《慶》雖然係以男主角張若昀飾演嘅范閑為骨幹，但周旋喺佢身邊嘅一眾女主角都不容忽視，當中除咗曾在《如懿傳》中飾演最美後宮「香妃」嘅李沁之外，15歲童星顧語涵更被網民形容為「美得犯規」。

15歲嘅顧語涵曾與不少一線小生花星合作。（微博圖片）

顧語涵於劇中飾演少年版葉輕眉（即范閑之母），戲份不多，但卻貫穿了全劇。葉輕眉於劇中連慶帝、四大宗師等人都都為佢傾心，所以顏值一定都有，奈何劇組一直未有公布飾演葉輕眉嘅演員，直到顧語涵登場時，觀眾同網民雖然略為意外，但亦覺得十分適當，除因顧語涵予人清純可愛感覺之餘，亦帶有一絲成熟，而佢拍攝《慶》時，只得13歲!顧語涵8歲時以電影《京城81號》出道，與林心如、 吳鎮宇等人合作，其後轉攻劇集，對手全部都係當紅小生花旦如趙麗穎、秦嵐、李易峰、鍾漢良、楊洋。

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李沁喺劇中同男主角張若昀一見鍾情。（微博圖片）

李沁曾於《如懿傳》中飾演令乾隆為之傾心嘅香妃，今次喺《慶》中，同樣係令男主角范閑一見鍾情。其角色林婉兒由於係私生女、加上體弱多病，所以經常都我見猶憐的模樣。今年30歲嘅李沁，18歲時以劇集《紅樓夢》出道，兩年後憑歷史電影《建黨偉業》獲提名百花新人獎，由於以上套作品，到之後嘅《飲食男女2》、《花開半夏》均有楊洋蹤影，加上二人喺微博嘅種種互動，故一直有傳二人曾經拍拖。

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李小冉呢個陰黑造型其實有少少似AngelaBaby。（微博圖片）

李小冉於劇中即為帝之妹長公主，又為林婉兒之母。李小冉於圈中向來以顏值見稱，但《慶》嘅造型卻因為一把烏黑長假髮而被網民指「醜哭了」，李小冉解釋係因為想更突顯長公主嘅野心以及陰暗面，開拍前試過不同嘅造型，最後同導演一致認為烏黑長假髮係最適合。

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宋軼同男主角張若昀有唔少對手戲。

宋軼於劇中飾范閑妹妹范若若，同李沁一樣都係以《紅樓夢》出道，早前為劇集《山楂榭之戀》而將一把十年長髮剪短。擁有一雙大眼晴嘅宋軼15年因《偽裝者》而成功上位，去年宋軼突然被傳已婚，網上有唔少「宋軼丈夫是誰」嘅留言，不過當事人從未作出任何回應，實在係相當可疑。

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辛芷蕾喺劇中同男主角不打不相識。（微博圖片）

喺《慶》中後半段先出現嘅辛芷蕾，絕對同「靚」字扯不上半點關係。但同「高級臉」卻令佢近年成為國際品牌寵兒，，甚至係潮流指標，「八字劉海鎖骨」髮型在網上更成為熱搜。34歲嘅辛芷蕾，曾在《如懿傳》中飾演「嘉貴妃」，之後即被林超賢睇中，搵佢同國民老公彭于晏合演《緊急救援》。之不過，辛芷蕾未走紅前，不時被網民指「太醜了」，加上率直性格令佢不時受到爭議，曾一度想退出娛樂圈。