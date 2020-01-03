TVB「炮灰劇」真係有魔咒！　10年大數據證明冇出過視帝視后

所謂的「炮灰期」，泛指「台慶檔」劇集後接棒，時間大概是12月尾至來年農曆新年假期期間播放的劇集。而以「炮灰」命名的原因，是這段期間播放的劇集大多數不會獲當年「萬千星輝頒獎典禮」的提名、或只播出很短時間甚至只有幾集就參加競選，非常輸蝕；但如果留待至下一屆才參選的話，即使播放期間聲勢強勁，但由於經過約10個月的「冷卻期」，熱情基本上已大不如前。回顧過去10年的「炮灰期」劇集，這些「炮灰劇」能獲獎的次數確實寥寥可數，視帝視后更完全冇份。

最近有消息指張兆輝因為主演的《黃金有罪》放在炮灰期播出而不滿。（海報）

《大帥哥》、《刀下留人》、《三個女人一個「因」》

由張衛健主演、2018年12月初啟播的《大帥哥》是很好的例子。2018年的無綫劇集「成績表」在12月中派發，而《大帥哥》入圍的獎項包括有「最佳劇集」、「最佳男、女主角」、「最受歡迎電視男、女角色」等多個大獎，但最終一個獎都沒有，即使劇集討論度高、收視亦非常理想，全劇平均達28點。

而2015年12月7日啟播、由黃德斌以及邵美琪等主演的《刀下留人》大獲好評，收視更是愈跑愈有，由首周平均23點，至結局周曾出現31點的高位。可惜劇集待至2016年年尾的頒獎禮時，它的聲勢已大不如前，最後也是飲恨食白果。

至於由黃智雯主演、食正年初三啟播的周播劇《三個女人一個「因」》（2018）一直不被看好，播放時間更多次被調動，但憑住黃智雯一人分飾三角的精湛演技，觀眾拍爛手掌，更開創周播劇成功的先例，在周日、末播放依然有全劇平均19.2點的佳績。然而，到年尾的頒獎禮上，《三個女人一個「因」》亦未能在本地爭獎成功，視后一席輸給《BB來了》的李佳芯、「最受歡迎電視女角色」亦敗給《宮心計2深宮計》的陳煒。

劇集再好睇，再值得攞獎，演員演得有幾好，都係攞唔到獎。（海報）

得獎劇集

其實「炮灰劇」又不是與獎項完全絕緣，例如由王祖藍、郭晉安以及萬綺雯等主演的《老表，你好嘢！》於2013年1月14日啟播、結局周亦撞正歲晚，在年尾的頒獎台上雖與大獎無緣，但演員之一的岑麗香仍然在當屆獲頒「飛躍進步女藝員」、韓馬利也奪得「傑出演員大獎」；而2013年12月23日播出，由黃宗澤主演的《貓屎媽媽》，到2014年年尾時，黃宗澤亦成功奪得「中國內地最受歡迎TVB劇男藝人」。

仲有呢啲劇，大家又記得幾多部：