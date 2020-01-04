日本女星長靴外形似除緊褲等去廁所　原來係蔡依林勁冧潮牌

女星停不時都會下衣失蹤，日本女星景井ひな為咗突顯Y/PROJECT boots，明顯特地悉數配襯過，但就被網民取笑。(ig圖片)

對於女士們嚟講，要騷長腿真係唔需要理會天氣。就好似因拍 TikTok 而走紅嘅日本女星景井ひな咁，日前佢喺IG上載一相#ootd(Outfit of the day)照片，相中景井ひな上身係衛衣，而下身嘅超短熱褲則被衛衣蓋過……不過佢出完相之後，即時引起好大迴響，事關對綠色格仔boots高到上大腿位置，但偏偏對boots嘅外形就好似一條褲咁，而呢條「褲」狀似準備去廁所時要脫下長褲咁嘅模樣……

你有你笑,佢有佢繼續po,仲暗串大家唔識貨……但個甫士可唔可以好啲?(ig圖片)

+ 3 + 2

景井ひな微微向前傾，令到對boots更似脫到一半嘅長褲咁……唔少網民都即時留言「我以為佢除緊褲」、「件衫好似好凍咁喎」、「對靴咩事」……被網民瘋狂取笑嘅景井ひな前日再次以綠色格仔boots上陣，除上載更多嘅#ootd照片之外，更發文指「呢對y / project全日本可能只得一對」似在暗串網民唔識貨。

粗重嘢,都係交返比模特兒示範啦。(網上圖片)

話說呢對外形奇怪嘅Y/PROJECT thigh length tartan boots，售價335美元，另外紅色，不過官網已sold out。品牌自2013年由設計師Glenn Martens接手後，獲不少藝人如Rihanna、內地藝人李宇春、楊冪捧場，而有流行教主之稱嘅蔡依林，近年亦不時喺佢身上出現Y/PROJECT嘅服裝，但就從未出現過好似景井ひな咁嘅失手情況。