內地第一網紅馮提莫再登熱搜第一位　詭異身高照竟成網友焦點

好多藝人身材比例好，影出嚟身形都好修長，但唔係個個都有模特兒身高，香港就有小儀、鄺潔楹、糖妹等代表，而內地第一網紅馮提莫都係嬌小形女生。馮提莫呢日突然衝上微博熱搜第一位，原來都係同佢身高有關。

馮提莫有內地第一網紅之稱。（微博：＠馮提莫）

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馮提莫一向屬嬌小類女生。（微博：＠馮提莫）

馮提莫一向不介意俾大家知自己係小矮人。（微博：＠馮提莫）

官方身高號稱有150cm嘅馮提莫，呢日網上瘋傳一張相，相片中馮提莫正在夾取食物，桌面位置竟然去到佢腋下位置，令馮提莫睇起嚟只有初小學生咁高，乍看之下更有幾分詭異，令馮提莫身高再度成為網民熱話。

就係呢張相令馮提莫身高呢個話題被推上熱搜榜。（微博：＠娛樂圈小青年）

另一角度無咁高炒，雖然都係偏矮但無咁詭異。（微博：＠娛樂圈小青年）

大家都知影相如果要顯得腳長，低角度斜斜地影上去先係皇道，網友笑言：「這什麼死亡魔鬼拍攝角度，一米八都能拍成一米三」自己身高意外又衝上熱搜，馮提莫都不禁發微博自嘲：「神馬？這都上熱搜啦？這個問題還用說嗎……寶塔鎮河妖，我也想長高啊#馮提莫身高#」