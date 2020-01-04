【妻子的浪漫旅行3】楊千嬅生Torres搵命博　自爆曾做流產手術

楊千嬅和老公丁子高參與內地真人騷節目《妻子的浪漫旅行3》，來到最新一集，千嬅和其他嘉賓飛到土耳其拍攝，在閒談間，千嬅自爆當年懷着兒子丁進諾（Torres）的驚險經歷，更直言曾經試過做流產手術：「我知道懷孕的時候，其實身體也不是太很好，身體內已經有些子宮肌瘤，後來發現懷孕了，就很着急，因為它會跟着我的孩子長大。丁先生很糾結，怕我早產，其實我試過做流產的（手術）。後來我孩子出生，我發現他鼻子那邊有瘀青，後來醫生跟我說，你知道那天多危險，打開你的肚子，發現所有都是長大的肌瘤，然後要怎麼找出來，才找到你兒子的頭，把他夾出來。」提起這段往事，丁子高亦忍不住眼泛淚光，相當感觸。

千嬅回想生Torres時的驚險回憶。（《妻子的浪漫旅行3》影片截圖）

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經歷過如此危險的產子過程，千嬅被另一嘉賓謝娜問到還想不想當媽媽時，千嬅秒回：「想！但是我45歲了，我是怕她（他）危險，所以我都很羨慕人家，比如說你們兩個孩子，我覺得很開心、很美好的事情。」千嬅雖然渴望想再生BB，但考慮到自己的年齡與身體狀況，以及BB的安全，最終打消念頭。

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