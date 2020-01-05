【黑巿】詹朗林首次拍劇過足癮　難忘被咬到周身牙印：難受又想笑

由劉翁和王貽興監製的 ViuTV黑色都市驚慄劇《黑市》，兩人首度合作，大膽起用大量ViuTV新演員，如MIRROR成員Edan、Stanley和Tiger，還有沈殷怡，李昭南等，當中金融出身的主持詹朗林（JJ），也首次參與劇集拍攝，於周一（6/1）播出的單元〈黃牛〉中擔綱主角。JJ於劇中飾演一名廢青，與他平日的專業斯文形象非常不同。

詹朗林在劇中飾演一名廢青，與平日的金融才俊形象非常不一樣。

JJ加入ViuTV兩年，雖然一直未有機會拍劇，但他也有跟不同的舞台劇老師學習演技。雖然JJ的主持經驗豐富，而且範疇比較甚廣，但他坦言演戲跟做主持及司儀感覺非常不一樣，「尤其是情緒嘅培養，終於明白乜嘢叫做台上一分鐘，台下十年功，雖然今次第一次拍劇雖然都幾緊張，但過足戲癮。」

JJ說最難忘其中一幕是所有人要發狂咬死他，導演嗌Cut後，他發現其他演員假戲真做，「可能其他人太入戲，結果一cut機嘅時候，我發現我身上面真係有好多牙印，同埋瘀曬」。由於他所穿的戲服會被扯爛，所以只能一take過，JJ說：「導演千叮萬囑我畀人咬嘅時候千祈唔好郁，令我諗起《喜劇之王》周星馳畀人打嘅一幕，結果我咬緊牙關死都唔郁，但係好難受又好想笑。」

劇中其他演員假戲真做，咬到詹朗林周身牙印。

對JJ來說，其中一個挑戰是要花比較多時間去搣甩主持的說話模式，慶幸劉翁和王貽興都很耐心跟他對戲。他說：「今次呢個半鐘嘅劇集對於自己嚟講算係一個中期試，希望畀觀眾同埋公司發現我另外嘅一面，喺2020年拍多啲唔同類型嘅劇集或者節目。」