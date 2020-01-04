【黃金有罪】張兆輝強勢回歸拍劇　獎項零提名：拍嘢唔係為攞獎

一眾《黃金有罪》同劇演員，現身將軍澳電視城出席宣傳造勢活動。（葉兆康攝）

張兆輝今日（4/1）現身將軍澳電視城出席無綫劇集《黃金有罪》造勢宣傳活動。輝哥在劇中飾演一名亦正亦邪的角色，此角更譽為可問鼎視帝寶座的角色，但提到劇集被安排在所謂「炮灰期」播出，及連一個獎項提名都沒有，會否因此覺得失望？輝哥坦言：「以我一個演員身份來講，當然好多人都會標籤咗乜嘢係好同唔好嘅檔期，我覺以前會有呢個路數，但宜家我覺得社會已經唔同咗，啲人唔會坐喺屋睇電視，呢套劇會同內地同步播，其實出唔出街都係等公司安排，當然最好就係要出街啦。」

輝哥坦言強勢回歸拍劇，並不是因為想有提名先參演無綫重頭劇《黃金有罪》演出。（葉兆康攝）

輝哥續說：「其實我都有一路講過，我拍嘢並唔係為咗攞任何獎項，想有乜嘢提名，我只係覺得呢套劇好，咁所以我盡力去演，我返嚟拍嘢係因為情懷先返嚟，喺80年代嘅時候，都拍緊《黃金十年》，估唔到三十年後，喺呢度拍一個咁重頭嘅劇集，返嚟拍嘢都係想緬懷過去，又可以見返啲舊同事，就係呢種情懷驅使唔返嚟。」